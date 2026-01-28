目指すのはスポーツの聖地です。震災の影響で先送りとなっていた石川県西部緑地公園の再整備計画。県はスケートボードやBMXなど、アーバンスポーツに特化したエリアを設ける方針を示しました。28日の石川県議会で議題に上がったのは、西部緑地公園の再整備について。石川県・馳 浩 知事：「スケートボードパーク及びスポーツクライミング施設を、緑地エリアに整備すること