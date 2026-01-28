Ｂ２ベルテックス静岡は２８日、４月１１、１２日にこのはなアリーナで男子ＳＶリーグ東レアローズと公式戦を共同開催することを発表した。ベルテックスは第３０節の福井戦を、東レは第２１節の広島戦を行う。静岡県内にチームを持つバスケットとバレーボールの２クラブによる同日開催は昨季に続き２回目。相乗効果で、互いのチームのファン層拡大を狙う。試合開始時間はベルテックスが１１日１３時５分、１２日１２時５分で、東