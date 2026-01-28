三重県鳥羽市で28日朝、住宅など4棟が燃える火事があり、82歳の住人とみられる女性が死亡しました。消防や警察によりますと、午前7時すぎ、鳥羽市安楽島町の自営業・尾崎美奈視さん(82)の住宅で「黒煙が上がっている」と119番通報が相次ぎました。火はおよそ6時間後に消し止められ、火元の木造2階建て住宅を含む2棟が全焼したほか、隣接する住宅と倉庫にも延焼し、あわせて4棟が焼けました。また、火元の住宅からは1人の女