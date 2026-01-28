【その他の画像・動画等を元記事で観る】夏川椎菜が2025年7月に開催した『夏川椎菜 Revenge Live “reMAKEOVER”』が、Blu-rayとして発売されることが発表された。“reMAKEOVER”は、2022年に開催されたツアー『夏川椎菜2nd Live Tour 2022 MAKEOVER』を100％の形で“リベンジ”するライブとなった公演。初回生産限定盤はBlu-rayに加え、ライブ中のシーンを切り抜いたアクリルスタンドを同梱。通常盤初回仕様は本編のみを収録した