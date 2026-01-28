½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤¬1·î27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢28Æü¤«¤é´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÁªµó¶è¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤ä¿·¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÏÀÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ä¿·ÅÞ¤Î·ëÀ®¤ÇÀï¤¤¤Î¹½¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï²¿¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¤äÈÓÄÍ»Ô¤Ê¤É¤òÁªµó¶è¤È¤¹¤ëÊ¡²¬8¶è¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦ËãÀ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï16²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÈÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡É¤Î85ºÐ¤Ç¤¹¡£µîÇ¯10·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ