2月3日の節分を前にした準備が進んでいます。福岡市の神社で縁起物の福豆づくりが進められています。 福岡市西区の愛宕神社では28日、神職と巫女が節分にまく縁起物の「福豆」を一つ一つ丁寧に袋に詰めていました。「福豆」は無病息災や幸せを呼び込む御利益があるといわれています。作業は1月末まで続けられ、およそ2万袋用意されます。■愛宕神社 巫女・永冨はる佳さん「皆様が一年健やかに過ごされますように、そしてたくさ