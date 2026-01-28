ユーロドル一時１．１９７１レベル、本日の安値を広げる＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ユーロドルは一時1.1971レベルと本日の安値を広げた。ポンドドルも連れ安となり、安値を1.3775レベルに更新。ドル円152.70付近での推移。 ユーロは足元で、対ドル、対円、対ポンドいずれにも軟調に推移している。ECB当局者の発言に反応する面も指摘される。 ※コッハー・オーストリア中銀総裁 ユ&