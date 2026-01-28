東京時間17:40現在 香港ハンセン指数 27826.91（+699.96+2.58%） 中国上海総合指数 4151.24（+11.33+0.27%） 台湾加権指数 32803.82（+485.90+1.50%） 韓国総合株価指数 5170.81（+85.96+1.69%） 豪ＡＳＸ２００指数 8933.90（-7.72-0.09%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81932.81（+75.33+0.09%） ２８日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株の上昇を受けて、おおむね買い優勢で推