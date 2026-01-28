ユーロ圏１０年債利回り格差縮小傾向続く、仏５７、伊５９ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:06時点）（%） ドイツ2.858 フランス3.423（+57） イタリア3.452（+59） スペイン3.215（+36） オランダ2.921（+6） ギリシャ3.455（+60） ポルトガル3.21（+35） ベルギー3.366（+51） オーストリア3.046（+19） アイルランド3.1