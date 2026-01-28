新潟県で中学3年生の女子生徒が26日から行方不明となっていて、捜索活動が行われています。父親がFNNの取材に応じました。娘さんへの思いを語ってくれています。大きな木の下でほほ笑みながらピースサインをする少女。樋口まりんさん（14）が、26日の夜から行方が分からなくなっています。「いなくなった日、当日なにか特別に置き手紙があったとかそういうのはなくて、夕食終わった後ですね、いつも通り食器片付けて、風呂の準備な