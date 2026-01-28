日本テレビ「every.」では衆議院選挙の投票が行われる来月8日にむけ、投票先を考えるきっかけになるような情報を連日お伝えしていきます。28日は「ひと目でわかる政策比較」として、「消費減税」について各党の公約を、日本テレビ政治部の渡邊翔記者と詳しく解説します。■いつからどのくらい減税？今回、自民党を含め「チームみらい」以外の全ての政党が消費減税を公約に掲げましたが、「いつからどのくらい減税するか」、「財源