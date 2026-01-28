名古屋市西区の円頓寺商店街入り口にある豊臣秀吉像の首を折るなどした疑いで、愛媛県警の男性警察官ら2人が書類送検されました。去年8月、円頓寺商店街の入り口に設置された強化プラスチック製の秀吉像の首が折られ、そばに落ちているのが見つかりました。現場付近の防犯カメラの映像などから、警察は28日、愛媛県警刑事部に所属する男性警察官と西区に住む男性の2人を、器物損壊の疑いで書類送検しました。男性警察官は