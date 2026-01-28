B1東地区所属のアルティーリ千葉は1月28日、木田貴明が腰椎椎間板ヘルニアと診断されたことを発表した。 石川県出身で現在30歳の同選手は、188センチ86キロのスモールフォワード。2017年に青山学院大学から金沢武士団へ入団し2シーズンを過ごした後、熊本ヴォルターズへ移籍。2022－23シーズンからはA千葉に活躍の場を移した。昨シーズンには平均10.8得点でA千葉のB1昇格