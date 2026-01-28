1月28日（現地時間27日、日付は以下同）。ミルウォーキー・バックスは、敵地エックスフィニティ・モバイル・アリーナでフィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に一度もリードできず、122－139の完敗を喫して3連敗となった。 バックスはマイルズ・ターナーが31得点2ブロック、ライアン・ロリンズが24得点8リバウンド4アシスト2ブロック、ボビー・ポーティ