ガンバ大阪は28日、明治安田J1百年構想リーグシーズンのキャプテンがDF中谷進之介(29)に決定したことを発表した。また、「リーダーシップグループ」としてMF倉田秋(37)、GK一森純(34)、FWイッサム・ジェバリ(34)、MF安部柊斗(28)が任命されている。以下、クラブ発表コメント■中谷進之介「今シーズンよりキャプテンに就任しました、中谷進之介です。歴史あるこのクラブの腕章を巻くことに、大きな誇りを感じています。チームを