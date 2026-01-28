京都サンガF.C.は28日、日本代表FW原大智(26)が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、同日をもってチームを離脱すると発表した。今後に関しては正式に決定次第、改めて報告するという。原はこれまでFC東京やクロアチア、スペイン、ベルギーのクラブでプレーし、2023年7月に京都へ加入。2025シーズンはJ1リーグ戦34試合で5得点を挙げたほか、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場した。また、2025年7月のE-1