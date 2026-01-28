「ないと不安」で洗剤や調味料を大量にストック。在庫管理はちゃんとできてる？▶▶この作品を最初から読む小さい頃から片付けは苦手だったという、自称・ズボラ主婦のたかはし志貴さん。大好きな彼と結婚し、居心地の良い家を目指していたはずが、気づけば部屋は散らかり放題…。リビングには夫婦それぞれの趣味のグッズがあふれ、服もあちこちに置きっぱなし。お出かけ前は探し物に時間を取られ、夫婦の雰囲気が険悪に