日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限6561(6545) 6月限35(35) TOPIX先物 3月限8585(8585) 日経225ミニ 2月限4121(4121) 3月限149740(14974