帝拳ジムは27日、都内で会見を開き、3月15日に横浜BUNTAIで開催される「U-NEXT BOXING.5」のメインイベントとして、WBA世界バンタム級1位のノニト・ドネア（フィリピン）と、同級4位の増田陸（帝拳）による世界バンタム級挑戦者決定戦を発表した。過去に井上尚弥（大橋）と死闘を繰り広げた43歳のレジェンドが再び日本のリングに立つ一戦に、有力メディアも注目している。 ■3カ月前に続く“対日本選手” 5階級制覇の実績を誇る