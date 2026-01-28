MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î°Û¾ï¤ÊÃ»´üÇúÈ¯¤Ï2026Ç¯¤âÂ³¤¯¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£ºòµ¨¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Áª¼ê¤òÊ£¿ô¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·ー¥Ï¥óÅê¼ê¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ ¢£¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÆ¤ÓºÆ¸½¤Ç¤­¤ë¤« ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥·ー¥Ï¥ó¤¬¸«¤»¤¿2025Ç¯¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¡£8·î25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤«¤é32¥¤¥Ë