「利益を上乗せして返金する」などと架空の事業への出資を募り、大阪府の女性からおよそ3億円をだまし取ったとみられる男女2人が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京・新宿区の無職、新武信愛容疑者（43）と横浜市の会社役員、能戸悦朗容疑者（48）です。新武容疑者らは2022年6月から8月にかけて、大阪府の女性（当時40代）に対し、企業の売掛債権を買い取る「ファクタリング」と呼ばれる事業を展開しているかのよう