大阪地裁が入る合同庁舎著作権者の許可なく白黒映画「ゴジラ」などをカラー化して海賊版DVDを販売したとして、著作権法違反罪に問われた無職宮本一平被告（67）に大阪地裁は28日、懲役1年6月、罰金50万円、執行猶予3年（求刑懲役1年6月、罰金50万円）の判決を言い渡した。逮捕した大阪府警によると「AI（人工知能）で名作映画をカラー加工」などと宣伝していたとされる。南うらら裁判官は判決理由で、常習的・職業的な犯行で、