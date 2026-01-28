川崎市役所（資料写真）川崎市は２８日、市内にインフルエンザ流行発生注意報を発令した。１９〜２５日の患者報告数が定点医療機関当たり１８・１２人となり、注意報発令の基準値（１０人）を超えた。昨年１０月２７日〜１１月２日には流行発生警報基準値（３０人）を超える３７・８３人で流行警報を発令し、同１１、１２月は高水準で推移していた。今年１月５日〜１１日に患者報告数が９・０３人となり、注意報発令の基準値を