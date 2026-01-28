米プロバスケットボールＮＢＡのトレード期限が２月５日（日本時間同６日）を目前にして、レイカーズの八村塁を巡ってトレード報道が過熱している。今季の八村は前半戦でスタメンとして活躍していたが、ここにきてベンチスタートの役割となっており、かねて取りざたされていたトレード話が再び活発に米メディアで報じられている。そうした中で、欧米のスポーツを扱う国際メディア「スポーツキーダ」は「ＮＢＡトレードのウワ