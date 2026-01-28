三代目 J SOUL BROTHERSメンバーにしてソロアーティストの岩田剛典が、ソロアーティストとして初のアジアツアー＜Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”＞の台湾・台北公演を1月24日、Legacy TERAにて開催した。ソロとして3度目の開催となる同ツアーは、2025年11月18日の地元・愛知公演を皮切りにスタート。東京公演を経て3ヵ所目となる台北公演は、自身初の海外公演として行われるものでもある。“境界を超え、さ