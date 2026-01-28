BRADIOが、2月4日(水)に配信シングル「流星の喝采」をリリースすることを発表した。「流星の喝采」は、ラジオ局・FM NACK５で放送される『SUNDAY LIONS』の2026年テーマソングとして書き下ろした新曲。BRADIOの大山聡一（G）はプロ野球チーム・埼玉西武ライオンズのファンを公言しており、FM NACK５からオファーを受ける形で今回のタイアップに繋がった。タイアップ決定を受け、メンガーからはそれぞれコメントが寄せられている。