w.o.d.が自身2作目となるEP「YOU ONLY LIVE ONCE. EP」を本日1月28日に配信リリースした。また本日21:00より、「普通な日」のオフィシャル・リリックビデオがプレミア公開される。「YOU ONLY LIVE ONCE. EP」は先行配信された「普通な日」をはじめ、「栞」「CAMPANELLA」「YOLO」（ヨミ：ヨーロー）を含む全4曲を収録。前作EP「grunge is dead. EP」と対となる作品で、等身大で自然体でありながらもバンドの幅を広げる楽曲が収録さ