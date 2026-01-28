◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝１月２８日、栗東トレセン重賞初挑戦となるエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）がＣＷコースの３頭併せで成長を感じさせる動きを披露した。新たにコンビを組む川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が騎乗して、中ラヴェニュー（３歳１勝クラス）と外ヨーホーレイク（８歳オープン）を追走。最後はラヴェニューと