ヨルシカが2月13日（金）に公開される劇場版『僕の心のヤバイやつ』に主題歌として書き下ろした新曲「茜」が、2月4日（水）にデジタルシングルとしてリリースされる。桜井のりおのマンガをもとにしたTVアニメ『僕の心のヤバイやつ』は、陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディ。劇場版は京太郎の視点でTVアニメシリーズを再編集し、これまで描かれなかった第2期のその後が