フジテレビは２８日、取材情報や内部情報を複数回にわたって競合他社などに漏えいしたとして、同社の社員を２３日付で懲戒解雇処分にしたと発表した。同社は「再生・改革に向けたコンプライアンスに関する取り組みを進める過程で、当社社員（当時）が、在職中、当社就業規則に違反し、他の社員等が入手した取材情報及び当社の内部情報を競合他社等に複数回にわたって漏洩していた事実を確認しました」と発表。重大な事案である