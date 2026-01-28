Ｊリーグは２８日、ユニクロと明治安田Ｊリーグ百年構想リーグオフィシャルエクイップメントパートナー契約、およびＪリーグオールスターＤＡＺＡカップオフィシャルユニホームパートナー契約を締結したことを発表した。明治安田Ｊリーグ百年構想リーグにおいて、ユニクロがＪリーグ公式戦で着用するレフェリーウェアを提供、６月に１７年ぶりに開催されるＪリーグオールスターＤＡＺＮカップでは、出場選手が着用するユニホー