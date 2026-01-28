侍ジャパンで日本ハムの北山亘基投手（２６）が２８日、３月開幕のＷＢＣで“同門”山本（ドジャース）との共闘を心待ちにした。大学時代から同じ大阪市内の自主トレ先に通い、山本が絶大な信頼を寄せる矢田トレーナーに師事する。今オフも山本と合同トレを行い、「キャッチボールを横でしながら、すごくヒントが隠されている」。尊敬する先輩と初のチームメートとなり、「頭で学ぶ以上に感じるものがたくさんある。心により火が