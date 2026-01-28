岡山髙島屋岡山・北区本町 衆議院選挙の投票に行った人が割引を受けられる「選挙割サービス」を岡山市のデパートが28日、始めました。 岡山市の岡山高島屋で始まった「選挙割サービス」。売り場で投票所来場カードや投票済み証明書などを見せ、衆院選の投票に行ったことを示すと割引などが受けられます。 精肉売り場では精肉が10％オフ。おにぎり店では1000円以上買うと5％オフ。