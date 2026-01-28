一部で番組終了が報じられた読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55）が28日に生放送されたが、司会の宮根誠司は言及しなかった。【写真】宮根誠司、『ミヤネ屋』20年目 オールドメディアと呼ばれる現状に言及同日朝、「女性セブンプラス」が『ミヤネ屋』が今秋にも終了すると伝えていた。『ミヤネ屋』は、読売テレビ制作で2006年7月31日にスタート。08年3月から日本テレビでも放送されている。