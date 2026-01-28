警視庁は24日、一般社団法人「日本化粧品協会」の代表理事から接待を受けていたとして、東京大学大学院医学系研究科の皮膚科学教授の佐藤伸一容疑者を収賄の疑いで逮捕した。東京大学では昨年も収賄容疑で逮捕者が出ており、相次ぐ不祥事を受け、東大病院の病院長が辞任する事態にまで発展している。 「皮膚科の権威」とも呼ばれていた佐藤容疑者は、2023年から翌年にかけて「日本化粧品協会」との共同研究で便宜を図った見返りに