衆院選の期日前投票をする有権者＝28日午後、東京都内衆院選の期日前投票が28日始まった。異例の短期決戦となった影響で、投票所入場券の発送が間に合わない自治体もあり、投票率の低下が懸念される。入場券がなくても投票所で本人確認できれば投票は可能で、総務省は47都道府県の選挙管理委員会に周知するよう呼びかけている。岡山県倉敷市選管によると、入場券が市内の有権者に届くのは2月2日以降となる見込み。はがきの印刷