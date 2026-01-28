所得税などの確定申告の受け付けが来月から始まるのを前に、国税庁がインターネットでの申告を呼びかけています。きょうはKNBのテレビやラジオに出演しているミュージシャンの高原兄さんがスマートフォンを使った確定申告をPRしました。確定申告は自営業者だけでなく給与以外の所得が20万円を超える人やふるさと納税を利用している人なども対象です。県内4つの税務署などでも申告は可能ですが、国税庁はスマホと