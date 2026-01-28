フジテレビは28日、社員が情報漏えい行為を行っていたとして、当該社員を懲戒解雇処分にしたと発表した。同局は「再生・改革に向けたコンプライアンスに関する取り組みを進める過程で、当社社員(当時)が、在職中、当社就業規則に違反し、他の社員等が入手した取材情報及び当社の内部情報を競合他社等に複数回にわたって漏洩していた事実を確認しました」とし、「報道機関である当社としましては、本件について重大な事案であると受