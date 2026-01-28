中越と上越では、２９日夜のはじめ頃から３０日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。２８日午後４時２６分、新潟地方気象台は「大雪に関する新潟県気象情報」を発表しました。発表によると、上・中越では山沿い中心に平地でも大雪となる所があるでしょう。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。◆雪の予想２８日午後６時から２９日午後６時