岡山空港発着の岡山ー上海線は、去年12月16日から今年3月28日までの間、週5往復（火・木・金・土・日）全便の運休が決まっていましたが、さらに今年10月24日まで運休を延長すると、運航する中国東方航空から岡山県に連絡がありました。 中国東方航空は理由について、「市場の影響によるもの」と説明しています。