エミレーツ航空とマリオット・インターナショナルは、オーストラリアのウォルガン・バレーに世界初となる「リッツ・カールトン・ロッジ」を2026年半ばに開業する。オーストラリア・ニューサウスウェールズ州のレーター・ブルー・マウンテンズ地域の7,000エーカーの自然保護区に建設する。ロッジ40棟を擁し、オールインクルーシブのサービスを提供する。到着ラウンジとリビングルーム、シグネチャーレストラン、ラウンジバー、ワイ