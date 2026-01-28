いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では神戸の最新序列とチームの現状をお届けする。――◆――◆――ミヒャエル・スキッベ新監督が広島で採用していた基本布陣は［３−４−２−１］。昨季の神戸と大きく異なるのは３バックシステムだろう。横浜FCからンドカ・ボニフェイスが加入し、柏からジエゴも迎え入れた点を考えると、３バックを形