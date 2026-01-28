１月25日、私はプレミアリーグ第23節のアーセナル対マンチェスター・ユナイテッドのゲームを取材するため、エミレーツに足を運んだ。ユナイテッドは前節、マイケル・キャリック新監督の初陣で宿敵マンチェスター・シティに２−０で勝利。このイングランド人指揮官は、たった１試合で自身の志向するスタイルをチームに植えつけたように見えた。そして今回は首位を走るアーセナルとの対戦だ。前節の“マンチェスター・ダービー