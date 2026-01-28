能登半島地震を教訓に、石川県は防災意識を高めるため、新たな条例の制定に取り組む姿勢を示しました。孤立集落への対策など、大規模災害で浮き彫りとなった課題に対応します。28日開かれた石川県議会の代表質問で、馳浩知事は発災直後に被災者の命を守る迅速な対応から、その後のまちづくりに関する取り組みまで、一貫性のある条例の制定が必要との認識を示しました。想定される条例では、孤立集落への対応や、支援が必要な人への