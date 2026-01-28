プロボクシング元世界4階級制覇王者・井岡一翔さんは1月27日、自身のInstagramを更新。妻の誕生日を祝う家族ショットを公開しました。【写真】井岡一翔の家族顔出しショット「素敵なご家族ですね」「2026年1月27日。今日は、愛する妻・恵美の誕生日」と報告した井岡さん。妻の誕生日を祝った際などの写真5枚と動画1本を載せています。特に写真の1、2枚目は家族4人がそろった集合ショットで、みんなの美しさ格好よさが印象的です。