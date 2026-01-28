カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、厳選素材とこだわりのミルクのおいしさを楽しむ上質な味わいのミルクキャンディ「金のミルク」シリーズから、新フレーバー「金のミルクプレミアム香るショコラ」を2月3日から期間限定で発売する。「金のミルクキャンディ」は、北海道産生クリームといった厳選素材を使用し素材の美味しさを活かして仕上げた、大人のための上質な味わいのミルクキャンディ。2012年9月の発売以降、コ