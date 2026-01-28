福士蒼汰、緒形直人出演のフジテレビドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」第３話が２７日に放送された。「被害者の実名報道」がテーマになった第３話は、千葉の山中で５人の女性の遺体が発見される事件は発生。被害者のひとりで事件発覚の端緒となった木崎七恵役でコスプレイヤー、タレントえなこが登場した。ブルーのシャツ姿で、過熱する実名報道のテレビ画面の被害者写真や、遺影で登場しただけで、ストーリーは次回第