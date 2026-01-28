すべての画像を見るみなさんは小説や漫画などを購入する際、感覚で選ぶタイプですか？それとも、この作者さんなら安心だなと今までのことを加味して選ぶタイプでしょうか？私はどちらの場合もあるのですが、「この作者さんの本は絶対に面白いから、見つけたら必ず購入しよう」と決めている作者さんが何人かいらっしゃいます。今日ご紹介する作品の作者さんも、私が見つけたら必ず購入しようと決めている方のうちの1人になります。