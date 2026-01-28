「腰痛の約85％は原因が特定できない」とされてきた。しかしそれが誤解だと示した研究チームがいる。山口大学大学院医学系研究科に籍を置く整形外科医の鈴木秀典氏は「丁寧に問診・検査すれば約8割の腰痛の原因は特定できる。大切なのは、自分の腰痛のタイプを知り、適切な治療をすることだ」という――。（企画、構成＝ライター・加茂 歩）写真＝iStock.com／fizkes※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fizkes■「約85％の