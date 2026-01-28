¡Ö²Ï¹çÆàÊÝ»Ò BRILLIANT -Lady Naoko in Concert-¡× 1980Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¶õÁ°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë²«¶â´ü¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢¤Ò¤È¤­¤ïâÁ¤¤¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²Ï¹çÆàÊÝ»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£1980Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é45¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤­¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¡½¡½Ž¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞŽ£¤äŽ¢¥¶Ž¥¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óŽ£¤Ê¤É¤Î²Î¾§±ÇÁü¤ò¸·Áª¤·¤¿Blu-ray BOXŽ¢NAOKO ANTHOLOGY SONGSŽ£(12·î24ÆüÈ¯Çä)¤¬Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤âµ­²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢Èà